Милонов о литовских властях, лишивших Дробязко и Ванагаса госнаград: «Это позиция микробов, которые ничего из себя не представляют, но любят громко обижаться»

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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал лишение бывших литовских фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград из-за участия в шоу Татьяны Навки.

– Как вы оцениваете действия литовской власти по отношению к Дробязко и Ванагасу?

– Это отношение их президента к их госнаградам. В общем-то награды Литвы по сравнению с любой российской грамотой – просто какие-то значки. Выступать в России и участвовать в зрелищных мероприятиях у нас, особенно с такими людьми как Навка, гораздо интереснее и почетнее, чем выступать в Литве и быть спортсменом страны, которую никто не знает.

Это позиция микробов, которые ничего из себя не представляют, но любят громко обижаться. Я считаю, что нет никакого дела до позиции президента Литвы. По большому счету, никто в мире не знает, кто такой президент Литвы. Когда его поменяют, никто не узнает, что он поменялся.

Это совершенно бесполезный человек, пустое место, о существовании которого и в Литве не все-то догадываются. Можно не обращать внимание на какого-то клоуна, потому что по своему статусу Татьяна Навка гораздо круче, чем любой президент Литвы.

– Может быть Дробязко и Ванагаса поддержать в России, позвать их сюда на официальном уровне?

– Естественно нужно пригласить талантливых спортсменов, чтобы они участвовали у нас в спортивных мероприятиях. Можно лишь догадываться, что такое спортивное мероприятие в Литве – это фестиваль по скоростной жарке колбасок из свинины? Я не понимаю, что это. В России спортсмен действительно может себя реализовать по полной программе. Пусть приезжают.

– Если Маргариту Дробязко лишат литовского гражданства, Россия предложит ей свое?

– Я на 100% уверен, что она может обратиться к нам. Мы никогда не бросаем в беде. Я такие решения не принимаю, но мне кажется, что ей дадут гражданство России, если она обратится, – сказал Милонов.

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