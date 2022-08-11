Навка о лишении Дробязко и Ванагаса госнаград: «Мне стыдно за тех людей, которые это делают. Уверена, что им со временем станет стыдно»

Олимпийская чемпионка прокомментировала лишение литовских фигуристов и государственных наград.

«Считаю это абсолютнейшим бредом. Я очень разочарована, и мне стыдно за тех людей, которые это делают. Уверена, что им со временем станет стыдно.

Я не понимаю, за что это делают – за то, что они приехали в Россию, за то, что катаются перед детьми, зрителями, которые пришли получить заряд эмоций?

К нам приезжают люди со всего мира, у нас страна не закрытая, много туристов-иностранцев, все приходят, наслаждаются.

Это искусство, а искусство, как известно, лечит душу. Для Риты с Повиласом это их жизнь, они всю жизнь катаются на коньках, занимаются спортом, они защищали честь страны, любимцы не только литовских зрителей фигурного катания, но и всего мира.

Какие бы награды у них сейчас не отняли, те ордена любви людей, которые есть у них в сердце, никто не отнимет», – сказала Навка.

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