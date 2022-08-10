Наталья Бестемьянова: «Лишение Дробязко и Ванагаса госнаград – странный и глупый поступок литовских властей. Почему спорт должен быть на передовой политики?»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала глупостью решение властей Литвы лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград.

Причиной решения стало участие Дробязко и Ванагаса в ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.

«Произошедшее удивило и вызвало много вопросов. Почему профессиональный спорт должен быть на передовой политики? Мы ведь всю жизнь боремся за то, чтобы это было не так.

Поэтому лишение Дробязко и Ванагаса госнаград – странный и глупый поступок со стороны литовских властей. Я очень сочувствую ребятам. Остаётся только ждать, надеяться и верить», – сказала Бестемьянова

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