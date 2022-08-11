Навка о своем ледовом шоу: «Моей задачей было не подкачать, не опозорить Чайковского, и мне это удалось»

Олимпийская чемпионка поделилась эмоциями от премьеры своего ледового спектакля «Лебединое озеро» в Сочи.

«Я первый раз увидела это шоу со стороны. И меня переполняют невероятные эмоции, чувство гордости.

Это что-то невероятное, до мурашек, до слез, до энергетического заряда от этой красоты, от чудесных фигуристов. Есть чувство выполненного долга.

Невероятные декорации, костюмы, музыка. Петр Ильич Чайковский вывел нас на совершенно иной уровень, моей задачей было не подкачать, не опозорить Чайковского, и мне это удалось», – сказала Навка.