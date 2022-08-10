Песков о фигуристах Дробязко и Ванагасе: «Можно ли отрицать награды, которые заработали спортсмены? Вы можете это указом аннулировать, но это невозможно»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас лишились государственных наград Литвы из-за участия в шоу Татьяны Навки.

Навка является супругой Пескова.

«Можно ли отрицать те награды, которые заработали спортсмены, которые, кстати, выступали за ту же Литву? Которые делали так, чтобы флаг Литвы поднимался. Тоже невозможно. Вы можете это указом аннулировать, но это невозможно.

Все равно у них останутся там те люди, которые любят и восхищаются их творчеством, их спортом», – сказал Песков в эфире программы «Вести» на канале «Россия 1».

В 2000 году Дробязко и Ванагас взяли бронзу чемпионата мира в танцах на льду в составе сборной Литвы и получили рыцарские кресты Ордена Гедиминаса.

Президент Литвы лишил госнаград фигуристов Дробязко и Ванагаса из-за выступления в шоу Навки

Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка