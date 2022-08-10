Гербольдт о том, что Дробязко и Ванагаса лишили госнаград: «Мир потихонечку сходит с ума, многие страны пытаются озлобить население по отношению к России»

Бывшая российская фигуристка поделилась мнением о том, что литовских фигуристов и лишили государственных наград на родине из-за того, что они участвовали в шоу .

«Они не первые фигуристы, которых чего-то лишают за участие в российских шоу. Недавно была ведь история с Виктором Петренко.

Наверное, они это должны были делать осознанно и понимать, что могут возникнуть какие-то проблемы. Не понимаю эту ситуацию, ведь всегда говорили, что спорт вне политики. Кто же виноват, если спортсменам в их странах не могут дать возможность работать по специальности и делиться своим опытом?

Мир потихонечку сходит с ума, многие страны пытаются всячески озлобить население по отношению к России и к русским людям.

Когда они выступали на высоком уровне и занимали призовые места, то считались национальными героями, прошло немного времени и это все забылось… Говорят, что Россия еще какая-то не такая, а выходит, что наоборот», – рассказала Гербольдт.

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