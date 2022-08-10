Жулин о решении литовских властей забрать госнаграды у Дробязко и Ванагаса: «Для меня это чушь и нонсенс. Дуракам закон не писан»

Заслуженный тренер России Александр Жулин назвал чушью решение президента Литвы лишить Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса госнаград за участие в шоу Татьяны Навки.

– А какое право он имеет отбирать награды, которые эти спортсмены завоевали? Для меня это чушь и нонсенс.

– Президент Литвы также собирается лишить гражданства Дробязко.

– Дуракам закон не писан... – сказал Жулин.

Президент Литвы лишил госнаград фигуристов Дробязко и Ванагаса из-за выступления в шоу Навки

Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка