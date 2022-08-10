Илья Авербух: «Никаким политическим временщикам никогда не стереть память о Дробязко и Ванагасе»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал новость о том, что бывшие фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас лишились госнаград Литвы за участие в шоу Татьяны Навки.

«Их вклад (Дробязко и Ванагаса) переоценить просто невозможно. И никаким функционерам, никаким политическим временщикам, решающим свои временные политические задачи, никогда не стереть эту память.

Я уверен, что миллионы литовских болельщиков благодарны Рите и Повиласу за то, что они делали, когда были спортсменами, и за то, как развивалась их карьера после спорта.

И в том числе за то, что делала мама Повиласа, президент Фигурного катания Литвы (Лилия Ванагене) – для того, чтобы фигурное катание в стране было. И все оно состоит из этих людей.

Человеческая память дороже временных политических решений временных функционеров», – заявил Авербух.

Президент Литвы лишил госнаград фигуристов Дробязко и Ванагаса из-за выступления в шоу Навки

Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка