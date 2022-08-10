Терюшков о литовских властях, лишивших Дробязко и Ванагаса госнаград: «Неповинные ребята несут наказание, а про 8 лет геноцида русскоговорящего народа в Донецке и Луганске они забыли»

Член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Роман Терюшков прокомментировал новость о том, что бывшие фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас лишились госнаград Литвы за участие в шоу Татьяны Навки.

«Можно только с сожалением принять ту информацию, что спортсменов лишили всех государственных наград. Президент соседней Латвии Эгилс Левитс не так давно сказал, что, если речь идет о русскоговорящих и, не дай бог, они поддерживают спецоперацию, их надо лишать гражданства.

На прямой вопрос, не будет ли это геноцидом, он ответил: «Нет, эти люди находятся вне сферы демократии. И лишение их гражданства означает, что демократия самозащитилась». Вот такие понятия в Прибалтике.

То, что мы сейчас видим в отношении двух спортсменов, которые приняли участие в шоу в России, – они, видимо, пользуются определением Эгилса Левитса. Ни в чем не повинные ребята несут наказание, а то, что восемь лет подряд шел геноцид русскоговорящего народа в Донецке и Луганске, когда уничтожались ни в чем не повинные жители, они забыли.

Они ведут свою политику, и других решений от них ждать бессмысленно», – сказал Терюшков.

Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка