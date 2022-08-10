Светлана Журова: «Не исключаю, что Дробязко и Ванагасу предложили вернуться в Литву, сказать плохие слова в адрес России, а они отказались это сделать»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о том, что бывшие фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас лишились госнаград Литвы за участие в шоу Татьяны Навки.

– Это очень странно выглядит… Откуда ребята могли знать, что будут такие последствия? Это разве демократия? В их понимании, видимо, да… Ребята выступали за свою страну, они очень талантливые спортсмены, способные показать яркое шоу. У этой пары всегда были очень хорошие выступления, болельщики ими восхищались. Это выглядит крайне странно…

– Президент Литвы сказал, что Дробязко даже могут лишить гражданства…

– Абсурд берет верх над здравым смыслом, люди творят уже такие вещи.. Они что, хранили внутри у себя такие вещи столько лет, и сейчас это вылезло наружу? Что ненависть выражают даже на собственных спортсменах.

Я не исключаю, что им предложили вернуться в Литву, сказать плохие слова в адрес России, а они отказались это сделать. У них ведь здесь друзья, они участвуют в интересном шоу и работают для обычных людей, даря праздник обычным зрителям, – сказала Журова.

Президент Литвы лишил госнаград фигуристов Дробязко и Ванагаса из-за выступления в шоу Навки

Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка