Дробязко и Ванагас продолжат выступления в шоу Навки в Сочи

Бывшие литовские фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас продолжат выступать в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.
«Маргарита и Повилас продолжат выступления в шоу по плану», – сообщили в пресс-службе мероприятия.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко и Ванагаса государственных наград страны.
Премьера «Лебединого озера» состоялась в сочинском ледовом дворце «Айсберг» 9 августа. Шоу будет идти до 18 сентября.
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