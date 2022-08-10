Дробязко и Ванагас продолжат выступления в шоу Навки в Сочи

Бывшие литовские фигуристы и продолжат выступать в шоу «Лебединое озеро» в Сочи.

«Маргарита и Повилас продолжат выступления в шоу по плану», – сообщили в пресс-службе мероприятия.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко и Ванагаса государственных наград страны.

Премьера «Лебединого озера» состоялась в сочинском ледовом дворце «Айсберг» 9 августа. Шоу будет идти до 18 сентября.

Президент Литвы лишил госнаград фигуристов Дробязко и Ванагаса из-за выступления в шоу Навки

Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка