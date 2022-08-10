Тарасова о лишении Дробязко и Ванагаса госнаград Литвы: «Это решение – бред сумасшедшего. Для них выступления в шоу Навки и Авербуха были единственной работой»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала бредом решение лишить бывших литовских фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград.

«Для них выступления в шоу у Тани Навки и Ильи Авербуха были единственной работой, в Литве такой нет, это решение – бред сумасшедшего.

Всю свою жизнь они здесь по работе, им некуда идти, в их стране нет шоу, только можно соболезнования выразить, такие решения принимаются в стране, в которой нет законов – это беззаконие.

Кто такой этот президент Литвы, чтобы лишать гражданства? Сегодня он президент, а завтра – никто», – сказала Тарасова.

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