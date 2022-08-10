WADA: «Продолжаем следить за прогрессом, достигнутым в расследовании дела Валиевой»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает следить за прогрессом в расследовании допингового дела фигуристки , которое проводит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Об этом сообщили в пресс-службе WADA.

Валиева в составе сборной России выиграла золото в командных соревнованиях Пекина-2022, после чего стало известно, что в ее допинг-пробе, взятой в декабре, был обнаружен запрещенный препарат – триметазидин.

Медали за победу в командном турнире Игр не были вручены. 8 августа РУСАДА заявило, что расследование по этому делу находится на завершающем этапе.

«Всемирное антидопинговое агентство продолжает следить за прогрессом, достигнутым в расследовании этого дела», – ответили в пресс-службе на вопрос, нет ли у WADA беспокойства по поводу того, что расследование все еще не завершено.

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