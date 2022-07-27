Глава WADA: «Мы ожидаем, что в ближайшее время слушания по делу Валиевой будут организованы»

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ближайшее время проведет слушания по делу фигуристки .

В феврале во время Пекина-2022 стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. При этом сама проба была взята еще в декабре на чемпионате России, а затем отправлена в лабораторию Стокгольма – результат анализа был объявлен уже на зимних Играх.

Валиева стала победителем олимпийского командного турнира. Расследование ее дела еще продолжается.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время слушание будет организовано. В этом месяце запросило материалы, это означает, что они не прекращали расследование.

Они следят и, насколько я знаю, планируют организовать слушания в ближайшее время. Мы будем следить за этим», – сказал Банька.

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