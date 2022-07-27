Глава WADA: «Мы ожидаем, что в ближайшее время слушания по делу Валиевой будут организованы»

Теги сборная России допинг WADA РУСАДА женское катание Витольд Банька Камила Валиева Фигурное катание

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ближайшее время проведет слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой.

В феврале во время Пекина-2022 стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. При этом сама проба была взята еще в декабре на чемпионате России, а затем отправлена в лабораторию Стокгольма – результат анализа был объявлен уже на зимних Играх.

Валиева стала победителем олимпийского командного турнира. Расследование ее дела еще продолжается.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время слушание будет организовано. В этом месяце РУСАДА запросило материалы, это означает, что они не прекращали расследование. 

Они следят и, насколько я знаю, планируют организовать слушания в ближайшее время. Мы будем следить за этим», – сказал Банька. 

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