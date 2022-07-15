Независимая группа WADA призвала антидопинговые организации изучить вопрос приоритетности допинг-тестов из-за дела Валиевой

Группа независимых экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступила с рекомендациями о приоритетности допинг-тестов поcле дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

В феврале во время Олимпиады в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный тест на триметазидин. При этом сама проба была взята еще в декабре на чемпионате России, а затем отправлена в лабораторию Стокгольма – результат анализа был объявлен уже на зимних Играх.

В отчете независимой группы говорится, что WADA должно определить меры для минимизации подобных рисков. Также эксперты призвали все антидопинговые организации уделять приоритетное внимание пробам участников Олимпиад и запрашивать у лабораторий более оперативные сроки анализа.

«Важно, чтобы тестирование велось перед крупными соревнованиями, но важно и обеспечить, чтобы лаборатория сообщала о результатах.

Так же, как и Международное агентство допинг-тестирования (ITA), наша группа хотела бы напомнить всем антидопинговым организациям о том, насколько важно обеспечить информированность лабораторий о приоритете проб – чтобы о результатах, особенно неблагоприятных, сообщалось заблаговременно до участия спортсмена в соревнованиях.

Образцовый пример – крайне неудачная ситуация со спортсменом в фигурном катании (имя Валиевой напрямую не упоминается в отчете – Sports.ru), чья проба, взятая за несколько недель до начала Олимпийских игр, дала неблагоприятный результат.

У всех спортсменов, прибывших на Игры, должна быть возможность наслаждаться своими впечатлениями и знать, что они соревнуются на равных условиях», – говорится в отчете группы.

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