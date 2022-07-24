Независимая группа WADA о деле Валиевой: «После Токио-2020 рекомендовали антидопинговым организациям проверять пробы перед Играми»

Независимая группа наблюдателей WADA рекомендовала антидопинговым организациям заранее проверять допинг-пробы участников Олимпиад еще с Игр-2020 в Токио.

В отчете группы об этом сообщается в контексте допинг-дела россиянки Камилы Валиевой, которая участвовала в зимних Играх-2022 в Пекине. Ее имя в отчете не упоминается напрямую, но говорится о ситуации со «спортсменом из фигурного катания, чья проба дала положительный результат до начала Игр».

«Это не первый случай, когда во время Олимпиады сообщается о положительном тесте, проведенном до Игр. Как минимум один спортсмен с Олимпиады в Токио уже во время Игр получил уведомление о положительном тесте, сделанном перед Играми», – говорится в отчете.

Эксперты независимой группы WADA рекомендовали антидопинговым организациям уделять приоритетное внимание пробам участников Олимпиад и запрашивать у лабораторий более оперативные сроки анализа.

«Подобные рекомендации были даны всем антидопинговым организациям в нашем отчете по Олимпиаде-2020 в Токио», – заявила независимая группа WADA.

В феврале во время Пекина-2022 стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. При этом сама проба была взята еще в декабре на чемпионате России, а затем отправлена в лабораторию Стокгольма – результат анализа был объявлен уже на зимних Играх.

Валиева стала победителем олимпийского командного турнира. Расследование ее дела еще продолжается.

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