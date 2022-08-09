Американка Книрим – Валиевой: «Жаль, что мне все еще приходится ждать, когда я получу свою олимпийскую медаль»

Американская фигуристка Алекса Книрим отреагировала на высказывание россиянки Камилы Валиевой об отстранении от международных стартов.
В интервью «АиФ» Валиева отметила, что ей обидно не иметь возможности участвовать в международных соревнованиях.
«Обидно, конечно, что нельзя выходить на международные старты. Но основные соперницы ведь все находятся в России. А спорт — он про соревнования лучших с лучшими», – сказала Валиева.
«Жаль, что мне все еще приходится ждать, когда я получу свою олимпийскую медаль», — написал Книрим в соцсети.
На Олимпиаде в Пекине сборная России с Валиевой в составе выиграла золото в командном турнире, сборная США завоевала серебро. Но медали вручены не были, так как после окончания соревнований стало известно, что в декабрьской допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещенное вещество.
Расследование в отношении россиянки еще не завершено.
Валиеву спасут? Кто решает ее судьбу? И что будет дальше? Главные вопросы о деле, которое близко к финишу