Американка Книрим – Валиевой: «Жаль, что мне все еще приходится ждать, когда я получу свою олимпийскую медаль»

Теги сборная России сборная США Олимпиада-2022 пары женское катание Алекса Книрим (Шимека) Камила Валиева Фигурное катание

Американская фигуристка Алекса Книрим отреагировала на высказывание россиянки Камилы Валиевой об отстранении от международных стартов. 

В интервью «АиФ» Валиева отметила, что ей обидно не иметь возможности участвовать в международных соревнованиях. 

«Обидно, конечно, что нельзя выходить на международные старты. Но основные соперницы ведь все находятся в России. А спорт — он про соревнования лучших с лучшими», – сказала Валиева. 

«Жаль, что мне все еще приходится ждать, когда я получу свою олимпийскую медаль», — написал Книрим в соцсети. 

На Олимпиаде в Пекине сборная России с Валиевой в составе выиграла золото в командном турнире, сборная США завоевала серебро. Но медали вручены не были, так как после окончания соревнований стало известно, что в декабрьской допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещенное вещество. 

Расследование в отношении россиянки еще не завершено. 

Валиеву спасут? Кто решает ее судьбу? И что будет дальше? Главные вопросы о деле, которое близко к финишу

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