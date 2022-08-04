Москвина об идее Тутберидзе заморозить рейтинги на международных соревнованиях: «Наша федерация является членом ISU, в ее компетенции обращаться туда с различными предложениями»

Теги Тамара Москвина сборная России ISU Этери Тутберидзе Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала предложение Этери Тутберидзе заморозить рейтинги и не разыгрывать титулы на международных соревнованиях в отсутствие россиян.

«Наша федерация фигурного катания является членом Международного союза конькобежцев, поэтому именно в ее компетенции обращаться туда с различными предложениями.

У нас много частных лиц, тренеров, и каждый волен высказывать свое мнение, но существует процедура по доведению мнения частных лиц до ISU. Национальная федерация должна счесть это необходимым», – сказала Москвина.

ISU пока не планирует обсуждать идею о заморозке рейтингов в условиях отстранения сборной России (ТАСС)

ISU об идее Тутберидзе не разыгрывать титулы без россиян: «Подобные провокации здесь никак не воспринимаются. Это эмоции, не более того»

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