Мэдисон Чок нарисовала эскизы костюмов для произвольного танца Дэвис и Смолкина

Американская фигуристка Чок придумала костюмы для Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

Грузинский танцевальный дуэт одержал победу на Мемориале Дениса Тена в Алматы.

Трехкратная чемпионка мира в танцах на льду Мэдисон Чок нарисовала эскизы костюмов для произвольного танца фигуристов, который они исполняют под музыку Рахманинова.

«Хочу, чтобы зрители видели не наряд фигуристки, а змею на льду». Мэдисон Чок теперь дизайнер