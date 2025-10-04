Фото
Мэдисон Чок нарисовала эскизы костюмов для произвольного танца Дэвис и Смолкина

Американская фигуристка Чок придумала костюмы для Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

Грузинский танцевальный дуэт одержал победу на Мемориале Дениса Тена в Алматы.

Трехкратная чемпионка мира в танцах на льду Мэдисон Чок нарисовала эскизы костюмов для произвольного танца фигуристов, который они исполняют под музыку Рахманинова. 

«Хочу, чтобы зрители видели не наряд фигуристки, а змею на льду». Мэдисон Чок теперь дизайнер

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Майи Багрянцевой «Всем лутц!»
