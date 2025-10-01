Гран-при среди юниоров. Нишино, Чхве Ха Бин, Эбихара, Фаррингтон, Гартунг выступят с короткими программами
2 октября фигуристы покажут короткие программы на юниорском Гран-при в Гданьске.
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Гданьск, Польша
Юниоры
Короткая программа
Начало – 19:45 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.
Первая разминка
4. Эан Вайлер (Швейцария)
5. Матиас Линдфорс (Финляндия)
Вторая разминка
6. Эдвард Васий (Канада)
8. Чхве Ха Бин (Южная Корея)
9. Егор Курцев (Украина)
10. Джарвис Хо (Гонконг)
Третья разминка
12. Ли Инжуй (Китай)
17. Калеб Фаррингтон (США)
Четвертая разминка
19. Маттео Маркьони (Италия)
21. Генрих Гартунг (Германия)
23. Даийя Эбихара (Япония)
Пятая разминка
24. Тадеаш Вацлавик (Чехия)
26. Аарон Ким (Южная Корея)
28. Тайга Нишино (Япония)
