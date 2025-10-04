Авербух об иске против его компании: «Абсолютно рабочая ситуация. Мы уже практически вышли на мировую»

Илья Авербух высказался об иске на 17 млн рублей против своей компании.

Строительная компания ООО «МС Билдингс» из Набережных Челнов подала иск в суд против компании Авербуха ООО «ММГ Скейтинг», занимающейся ледовыми шоу. Согласно материалам дела с компании Авербуха требуют взыскать 14,1 млн рублей долга за выполненные работы, а также выплатить 3 млн рублей в качестве неустойки.

«Это абсолютно рабочая ситуация. Мы построили уже шесть объектов школы «Наследие», в том числе много объектов с этими партнерами. Это спор хозяйственных субъектов. Было две претензии: наша заключалась в том, что партнеры сильно задержали сроки сдачи – мы из-за этого тоже понесли часть убытков. Но мы уже практически вышли на мировую. Вполне возможно, что на следующей неделе заключим мировое соглашение с нашими партнерами, и иск будет отозван.

Строительство катков – большое и дорогое удовольствие, поэтому возникают определенные споры, где каждый отстаивает свои интересы. Но хорошо, что мы уже вышли на мировое соглашение», – сказал Авербух.