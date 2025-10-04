  • Спортс
  • Росляков о лучшем тренерском качестве Москвиной: «Способность постоянно учиться чему-то новому, не замыкаться на том багаже, который есть»
Росляков о лучшем тренерском качестве Москвиной: «Способность постоянно учиться чему-то новому, не замыкаться на том багаже, который есть»

Сергей Росляков рассказал о лучшем тренерском качестве Тамары Москвиной.

– Возможно, я какой-то более олдскульный по своему характеру тренер, но как-то обсуждал вопрос штучности пар с Тамарой Николаевной Москвиной и лишний раз утвердился во мнении: чтобы вырастить высококлассную пару, вокруг неё нужно прям как вокруг цветочка ходить.

– Никогда раньше, кстати, не задумывалась: у Москвиной на протяжении всей ее тренерской карьеры почти всегда в группе катались две равноценные пары, но никогда не было трех.

– Это шикарная схема, просто великолепная. Не всегда простая для тренера – говорю это, как человек, который неоднократно пытался подобную схему реализовать. Но обладая какими-то приемами-инструментами, можно очень успешно с этим работать. В таком спарринге общий уровень обеих пар растет значительно быстрее, чем если бы они катались отдельно друг от друга.

– Вы когда-нибудь пытались понять, за счет чего спортсмены Москвиной остаются конкурентными на протяжении вот уже 40 с лишним лет? Иными словами, что является наиболее сильным качеством Тамары Николаевны, как тренера?

– Наверное не ошибусь в своих выводах, тем более что сам, увидев у нее это качество, стараюсь его в себе культивировать. Это способность постоянно учиться чему-то новому, постоянно смотреть по сторонам, что-то подсматривать не только у коллег по тренерской работе, но в самых разных областях. Не замыкаться на том багаже, который есть, хотя сам по себе багаж знаний у Москвиной огромен. Элемент новизны присущ Тамаре Николаевне, как никакому другому специалисту.

На каждых соревнованиях я из года в год вижу, как Москвина приходит заранее, при том, что ее спортсмены катаются в более поздних группах. Иногда смотрит прокаты из зала, иногда со льда. Как-то она подошла ко мне и сказала: «Посмотрела программу ваших ребят, классную штуку увидела, очень понравилось». Сейчас это у нас превратилось как бы в игру. Иногда я тоже могу сказать: Тамара Николаевна, не обессудьте, но вот это и это я у вас заберу.

С тех пор, как я стал техническим специалистом, у меня появилось больше возможностей смотреть выступления одиночников, что-то у них подмечать. Иногда позволяю себе задерживаться даже на прокаты танцоров, хотя это, казалось бы, вообще не моя основная специализация. Наверное, это можно назвать эклектическим подходом, в том смысле, что ты как бы берешь все лучше и нанизываешь на свою ниточку. Но если это совпадает с твоими взглядами и стилевыми предпочтениями, почему нет? – сказал Росляков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
пары
logoсборная России
logoТамара Москвина
Сергей Росляков
