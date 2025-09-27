  • Спортс
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»

Ксения Гущина рассказала о попытках наработать четверной сальхов.

Сегодня фигуристка выступила с короткой программой на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

– Работали очень много над хореографией. Идея поменять образы – наше совместное желание. Короткую мне поставил Артем Федорченко, музыку предложил он. Мне сразу понравилось. Нет какого‑то конкретного образа – скорее танец, джаз.

– Есть ли цель сделать прыжок в плане карьерного роста?

– Конечно, хотелось бы. Цель есть, к которой мы идем. В конце сезона пытались наработать [четверной] сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы, – сказала Гущина.

В прошлом сезоне Гущина заняла 8-е место на чемпионате России.

