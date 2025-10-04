  • Спортс
  • Ирина Роднина: «Не надо оглядываться на соперников, надо развиваться самим, чтобы население нашей страны было счастливо и гордилось, что живет в России»
Ирина Роднина: «Не надо оглядываться на соперников, надо развиваться самим, чтобы население нашей страны было счастливо и гордилось, что живет в России»

Ирина Роднина считает, что России не надо оглядываться на другие страны.

– В каких аспектах Россия обходит Запад и другие страны? Для того, чтобы обходить, есть соревнования: кросс, регата, забеги. Перестаньте уже соперничать. Не надо оглядываться на соперников, надо развиваться самим, чтобы население нашей страны было довольно, счастливо и гордилось тем, что живет в России.

– Наша страна сейчас ни с кем не соперничает?

– Может, если и соперничает, то всегда, в том числе в олимпийском движении есть клятва спортсмена: бороться честно, по правилам, уважая своего соперника. Насколько эти правила соблюдаются – мы столкнулись с тем, что международное право и многие международные вопросы претерпели видоизменения и отклонения от тех принципов, которые создавали в той же ООН.

Когда эта организация создавалась, принципы были одни. Могу сказать, что то же олимпийское движение, которое создавалось Пьером де Кубертеном, с годами сильно изменилось. Поэтому ничего на месте не стоит.

К идеалу мы все равно никогда не подойдем, потому что чем больше мы достигаем, тем выше становятся требования и желания к идеалу, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Политика
logoИрина Роднина
ООН
