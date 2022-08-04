Москвина о сокращении квот у фигуристов: «Любая другая страна, будь то Канада или США, попадала бы под те же правила»

Тренер по фигурному катанию высказалась о сокращении российских квот на чемпионат мира.

На ЧМ и юниорском ЧМ от страны сможет выступить один фигурист/пара в каждом виде, если спортсмены будут допущены к стартам. При этом Россия сохранила максимальные квоты (по три в каждом виде) на чемпионат Европы.

«Сейчас многие стали говорить о некой подоплеке в этом вопросе, но ISU подошел к нему в соответствии со своими правилами.

Отстранение российских фигуристов – совсем другая тема, там другие составляющие – вопрос о правомерности такого решения будут решать юристы, на вопрос квот это не влияет.

Конечно, жалко, но такие правила существуют давно, и все их знают. Квота определяется по результатам предыдущего чемпионата мира, есть соответствующая балловая система.

На чемпионате Европы наши фигуристы выступили успешно, поэтому в следующем году в каждом виде у нас может быть по три представителя, но в чемпионате мира наши спортсмены не участвовали, поэтому квота, согласно действующим правилам , будет сокращена до одного участника в каждой из дисциплин.

Если бы на нашем месте была любая другая страна, будь то Канада или США, она попадала бы под те же правила», – отметила Москвина.

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