Москвина о сокращении квот у фигуристов: «Любая другая страна, будь то Канада или США, попадала бы под те же правила»

Теги Тамара Москвина чемпионат мира по фигурному катанию сборная России ISU Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о сокращении российских квот на чемпионат мира.

На ЧМ и юниорском ЧМ от страны сможет выступить один фигурист/пара в каждом виде, если спортсмены будут допущены к стартам. При этом Россия сохранила максимальные квоты (по три в каждом виде) на чемпионат Европы.

«Сейчас многие стали говорить о некой подоплеке в этом вопросе, но ISU подошел к нему в соответствии со своими правилами.

Отстранение российских фигуристов – совсем другая тема, там другие составляющие – вопрос о правомерности такого решения будут решать юристы, на вопрос квот это не влияет.

Конечно, жалко, но такие правила существуют давно, и все их знают. Квота определяется по результатам предыдущего чемпионата мира, есть соответствующая балловая система.

На чемпионате Европы наши фигуристы выступили успешно, поэтому в следующем году в каждом виде у нас может быть по три представителя, но в чемпионате мира наши спортсмены не участвовали, поэтому квота, согласно действующим правилам ISU, будет сокращена до одного участника в каждой из дисциплин.

Если бы на нашем месте была любая другая страна, будь то Канада или США, она попадала бы под те же правила», – отметила Москвина. 

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