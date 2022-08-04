Судья Веденин: «Не надо ждать и слезно просить, чтобы нас допустили. Надо создавать в фигурном катании свою лигу типа НХЛ и собирать на нее деньги»

Судья международной категории по фигурному катанию высказался о сокращении российских квот на чемпионат мира.

Сообщалось, что на следующем ЧМ от России сможет выступить только один фигурист/пара в каждом виде, если спортсмены будут допущены к стартам.

«Этого стоило ожидать. Мы же не принимали участия в чемпионате мира 2022 года. По правилам ISU такая команда имеет на следующий год минимальные квоты. Рассчитывать, что для нас изменят правила, нет никакого смысла.

Конечно, права на 100%, когда говорит, что без нашего участия рейтинговые очки не должны присуждаться. Но только ни ее, ни любого нашего представителя никто не услышит, потому что не хочет слышать.

Мы все думаем, что им в будет плохо от нашего неучастия. А им как раз хорошо! Я согласен, что надо создавать свою лигу типа НХЛ и собирать на нее деньги – больше, чем дает ISU. И тогда посмотрим, кому будет хорошо.

У нас в России два вида спорта, где мы сильнее всего мира: фигурное катание и художественная гимнастика. Вероятно, еще синхронное плавание. Уровень и спортивных, и тренерских достижений здесь превышает все, что даже теоретически может дать остальной мир.

Вот и надо вложить в эти виды спорта деньги, которые сделают их независимыми от причуд руководителей международных федераций! Не надо ждать и слезно просить, чтобы нас допустили.

Это мы должны решать, кого из иностранных спортсменов допустим до участия в своей лиге и заплатим деньги, превышающие все, что может дать ISU.

Участие даже пары наших олигархов в каждом виде спорта сделает эти лиги лучшими в мире за один год. Надо просто объединить усилия. Ведь наших олигархов тоже уже никто не хочет видеть за границей», – сказал Веденин.

У России отняли квоты в фигурном катании: что это значит и как их вернуть?