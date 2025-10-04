Росляков о возвращении Косторной и Куницы: «Возможно, в перспективе это будет не спорт. Но я считаю, что Алена с Гошей недосказали свою историю»

Тренер Сергей Росляков высказался о возможном возвращении Косторной и Куницы.

– Алена Косторная и Георгий Куница, которые на прошлой неделе стали родителями, преисполнены желания вернуться в спорт. А вы, как их тренер, этого ждете?

– Очень. Считаю, что мне вообще повезло в том, что судьба дала возможность поработать с такими спортсменами. Уже говорил вам, и могу повторить: мне не доводилось раньше сталкиваться с настолько координированным спортсменом, как Алена. Она так стремительно учит все новое, что ей предлагается, что я долго не мог к этому привыкнуть.

Понятно, что сейчас невозможно предсказать, как будут развиваться события, как быстро пойдет восстановление, чего захотят сами спортсмены. Возможно, в перспективе это будет не спорт, а шоу, или какая-то тренерская история. Но я считаю, что Алена с Гошей недосказали свою историю. Я имею в виду и программы, которые не удалось до конца вкатать, и элементы, которые мы не успели отработать до стабильного состояния. Все это и рождает общее ощущение, что не закончена очень интересная работа. Словно в самый разгар творческого процесса тебя попросили выйти из мастерской.

– В позапрошлом сезоне Косторная и Куница, несмотря на небольшой стаж совместных выступлений, делали на льду очень сложные программы. Реально ли для них добиться еще более сложного контента?

– Конечно. Это может быть и четверная подкрутка, и необычные поддержки. Можно делать совершенно уникальные, классные вещи и уже одним этим входить в историю парного катания. Почему, к примеру, не сделать поддержку, которая могла бы остаться в нашем виде спорта, как поддержка Косторной – Куницы?

– Есть уже какие-то наметки в этом плане?

– Главное, что у нас есть отличная база и отличная команда. Помимо меня это Андрей Максимов, Бетина Попова , цирковой акробат Юрий Тюкин. Все они – не просто тренеры, которые работают за деньги, это люди, которые живут работой, результатами, детьми, парным катанием, как и я сам. С нашими маленькими фигуристами Тюкин разучивает вещи, которых в парном катании вообще никто в мире никогда не делал. Понятно, что какие-то наработки будут переходить и на более старших ребят. На Алену с Гошей в том числе.

– Одна из ваших коллег сказала об Алене: «Она невероятно талантливый человек, но ее постоянно надо держать за горло». Это действительно так?

– Хороший вопрос. Думаю, если бы я держал ее за горло, мы бы не доработали до конца первого сезона. Парное катание само по себе подразумевает более зрелых и взрослых спортсменов нежели одиночное. И отношения с тренером выстраивается, скорее, как с коллегой, пусть даже по иерархии я стою выше и в каких-то ситуациях могу проявить жесткость. У нас нет авторитаризма и уж тем более какой-то тирании, есть нормальное общение взрослых людей. Тем более таким оно стало сейчас, когда у Алены с Гошей появился свой ребенок, – сказал Росляков .