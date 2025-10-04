Видео
5

Софи Джолин фон Фельтен сделала два тройных акселя и четверной сальхов на Гран-при среди юниоров

Софи Джолин фон Фельтен сделала два тройных акселя и четверной сальхов.

За произвольную программу на этапе юниорского Гран-при в Гданьске (Польша) американка набрала 132,43 балла и заняла итоговое третье место (190,67).

В начале программы фон Фельтен прыгнула тройной аксель в связке с двойным тулупом, затем сольные четверной сальхов и тройной аксель.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
женское катание
logoсборная США
Софи Джолин фон Фельтен
видео
logoГран-при среди юниоров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при среди юниоров. Нишино, Чхве Ха Бин, Эбихара, Гартунг и Вайлер представят произвольные программы
228 минут назадLive
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
53 минуты назад
Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске
сегодня, 06:00
Главные новости
Авербух об иске против его компании: «Абсолютно рабочая ситуация. Мы уже практически вышли на мировую»
9 минут назад
Росляков о лучшем тренерском качестве Москвиной: «Способность постоянно учиться чему-то новому, не замыкаться на том багаже, который есть»
337 минут назад
Росляков о возвращении Косторной и Куницы: «Возможно, в перспективе это будет не спорт. Но я считаю, что Алена с Гошей недосказали свою историю»
4сегодня, 12:35
Мемориал Дениса Тена. Шайдоров победил, Эгадзе – 2-й, Браун – 3-й
284сегодня, 10:51
Шоу Загитовой «Ассоль» пройдет в марте в Краснодаре
58сегодня, 09:49
Мемориал Дениса Тена. Дэвис и Смолкин победили, Уна и Гэйдж Браун – 2-е, Рейтан и Майоров – 3-и
191сегодня, 08:02
На компанию Авербуха подали в суд с требованием взыскать 17 млн рублей
42сегодня, 06:26
Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске
сегодня, 06:00
Расписание мемориала Дениса Тена в Алматы: там выступят Дэвис и Смолкин, Шайдоров, Чха Чжун Хван и Браун
33сегодня, 06:00
Гран-при среди юниоров. Ким Ю Чжэ победила, Ленгелова – 2-я, фон Фельтен – 3-я
28вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Нишино, Чхве Ха Бин, Эбихара, Гартунг и Вайлер представят произвольные программы
228 минут назадLive
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
53 минуты назад
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
6вчера, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
вчера, 13:56
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
31 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
228 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13