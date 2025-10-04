Софи Джолин фон Фельтен сделала два тройных акселя и четверной сальхов на Гран-при среди юниоров
За произвольную программу на этапе юниорского Гран-при в Гданьске (Польша) американка набрала 132,43 балла и заняла итоговое третье место (190,67).
В начале программы фон Фельтен прыгнула тройной аксель в связке с двойным тулупом, затем сольные четверной сальхов и тройной аксель.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
