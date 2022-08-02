ISU пока не планирует обсуждать идею о заморозке рейтингов в условиях отстранения сборной России (ТАСС)

Международный союз конькобежцев (ISU) пока не планирует обсуждать идею о заморозке мирового рейтинга в условиях отстранения сборной России.

Об этом сообщает источник ТАСС, знакомый с ситуацией.

Ранее с инициативой о заморозке рейтингов выступила тренер Этери Тутберидзе. Также она предложила не разыгрывать титулы на соревнованиях без россиян.

Российские фигуристы были отстранены от международных соревнований 1 марта из-за ситуации на Украине.

Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?