В Международном союзе конькобежцев (ISU) оценили предложение заморозить рейтинги и не разыгрывать титулы на соревнованиях в отсутствие россиян.

«В ISU с удивлением восприняли эти предложения. Едва ли они найдут поддержку.

Это выглядит как заявление для внутреннего пользования в России, но подобные провокации никак не воспринимаются здесь, и никто не обращает внимания. Это эмоции, не более того», – цитирует «Матч ТВ» источник в .

Российские фигуристы были отстранены от международных соревнований 1 марта из-за ситуации на Украине.

Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?