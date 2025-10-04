Турсынбаева встретилась с Тутберидзе на турнире памяти Дениса Тена и опубликовала совместные фото с тренером

Элизабет Турсынбаева сфотографировалась вместе с Этери Тутберидзе.

Казахстанская фигуристка завершила карьеру в 2021 году. Под руководством Тутберидзе она завоевала серебряную медаль чемпионата мира-2019, серебро чемпионата четырех континентов и зимней Универсиады.

Тутберидзе сейчас находится в Алматы, где проходит турнир памяти Дениса Тена.