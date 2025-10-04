Семененко возобновил тренировки на льду после травмы колена

Фигурист Евгений Семененко возобновил тренировки на льду после травмы.

Спортсмен пропустил контрольные прокаты сборной России в Санкт-Петербурге. Тренер Семененко Алексей Мишин сообщал, что 9 сентября фигурист получил травму колена.

«Сегодня у Жени был третий выход на лед, он сделал первый каскад из десяти одинарных риттбергеров», – сказал Мишин.