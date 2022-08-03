Наталья Бестемьянова: «Главное, чтобы к Олимпиаде было максимальное количество квот»

Олимпийская чемпионка высказалась о ситуации с потерей максимальной квоты России на чемпионат мира в будущем сезоне.

«Это было предсказуемо. Нас не допустили на чемпионат мира 2022 года. И по правилам все обнуляется, если федерация не присутствовала на соревнованиях.

Нашим спортсменам надо тренироваться и готовиться к Олимпиаде. Надеюсь, что нас туда пустят. Потому что после чемпионата мира-2023 года будет три квоты.

Главное, чтобы к Олимпиаде было максимальное количество квот. Для нас главное, чтобы на следующий год допустили к соревнованиям.

Нужно равняться на легендарных спортсменов, которые в трудные времена справлялись со сложностями, сейчас такое время», — сказала Бестемьянова.

Россия потеряла полные квоты на чемпионат мира по фигурному катанию, квоты на Евро сохранились