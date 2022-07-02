«Самая титулованная чемпионка не Загитова и Медведева, а Слуцкая. Неправильно, когда все отдают ради двух лет». Гербольдт о возрастном цензе

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт поддержала повышение возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет.

– Послушайте, у нас есть столько хороших спортсменов, которые побеждали и в старшем возрасте. Так что мы и так сильны! В юниорах, конечно, вовсе непобедимы. Но меня огорчает тот факт, что столько сил и времени спортсмены тратят буквально ради одного-двух сезонов.

Для меня как мамы это кажется сомнительным вложением ресурса. На карьеру ведь кладут жизнь не только самого ребенка, а всей семьи, родителей, других детей. И неправильно, когда все отдают ради двух лет. Не сам спортсмен в итоге решает, когда заканчивать, за него решают обстоятельства.

По-хорошему, надо откатать полный олимпийский цикл. Еще лучше, когда получается два или три. И новый возрастной ценз – это шанс для тех, кто выйдет на свой пик к 17-18 годам. Они будут полностью сформированы и смогут дольше показывать свой высокий уровень. Как наша Ира Слуцкая.

– Критики вам скажут – пусть и два сезона. Но если в них будут включены и Олимпиада, и чемпионаты Европы и мира, России, финал Гран-при. Как у Алины Загитовой – за два с половиной года все возможные титулы собраны. Разве это не полноценная карьера?

– Но ведь можно быть неоднократной чемпионкой! Самая титулованная чемпионка для нас не Загитова и Медведева, а Ирина Слуцкая. Пусть без золота Олимпиады, лучшая – она. И я не думаю, что наши новые девочки – менее талантливые – не смогли бы продержаться еще больше времени. Просто в борьбе с юными поколениями они не могут исполнять столько сверхсложных элементов.

Я уверена, что ломаются даже не столько физически, а психологически. Еще вчера ты была олимпийской чемпионкой, а сегодня вне десятки. Единственная наша чемпионка, которая смогла пережить годы унижений, – это Лиза Туктамышева. Ее считают старушкой, но ей всего 25 лет. Девушка в самом расцвете своих сил! – сказала Гербольдт.

Думаете, возрастной ценз только в фигурке? Нееет – в гимнастике поднимали дважды (но не спаслись от обмана), а пловцы испугались 10-летней девочки

Почему в поднятии ценза до 17 лет нет ничего трагичного – ни для фигурного катания, ни для России