«Это была погоня за элементами. Если бы Трусова все чисто сделала, она бы выиграла Олимпийские игры». Бестемьянова о серебре фигуристки в Пекине

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление Александры Трусовой на Играх-2022 в Пекине.

В феврале Трусова взяла серебро в одиночном катании. В произвольной программе она исполнила пять четверных прыжков.

– Чем больше элементов ультра-си, тем меньше остается на хореографию. Мы же видим, как талантлива Трусова. Какая красивая в этом году у нее была короткая программа под «Фриду». Как ей это шло, была такая находка! Абсолютно точное попадание в образ! Даже цвет волос. Было все.

И потом пошла произвольная программа, где она планировала прыгнуть пять четверных. Тоже программа удачная и выглядела лучше по сравнению с постановками предыдущих лет. Но все равно это была погоня за элементами.

– Значит, нужно искать какой-то баланс?

– Ну, если бы Трусова все чисто сделала, не прыгала тройной аксель в короткой, она бы выиграла Олимпийские игры. Сослагательного наклонения не бывает в спорте, но это реально так вышло. А вот, например, Щербаковой пришлось менять музыку в середине осени. И как удачно в итоге произошла смена: просто прекрасно! Так что все это случается, бывает, – сказала Бестемьянова.

Трусова прыгнула 5 четверных на Олимпиаде: упрямство вписало ее в историю, но из-за него же Саша упустила золото