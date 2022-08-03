Александр Жулин: «Кто такая Дюамель и кто такая Тутберидзе? Пусть Меган сначала с этим разберется и потом рот открывает»

Теги сборная России Александр Жулин сборная Канады Меган Дюамель Этери Тутберидзе Фигурное катание

Тренер Александр Жулин прокомментировал слова двукратной чемпионки мира из Канады Меган Дюамель об Этери Тутберидзе.

«В присутствии Этери награды на Олимпийских играх не были вручены из-за того, что она не следовала fair play. Так что ее комментарии смехотворны», – ранее написала Дюамель, имея в виду ситуацию с допинг-делом Камилы Валиевой на зимних Играх в Пекине.

«Для начала, кто такая Дюамель и кто такая Тутберидзе? Пусть сначала она с этим разберется и потом рот свой открывает.

Странно слышать от нее такие заявления. Обычно такие заявления делают люди, которые мало чего добились», – сказал Жулин. 

Меган Дюамель: «Комментарии Тутберидзе смехотворны. На Олимпиаде медали не были вручены из-за того, что она не следовала fair play»

Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?

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