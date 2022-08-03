Александр Жулин: «Кто такая Дюамель и кто такая Тутберидзе? Пусть Меган сначала с этим разберется и потом рот открывает»

Тренер Александр Жулин прокомментировал слова двукратной чемпионки мира из Канады Меган Дюамель об .

«В присутствии Этери награды на Олимпийских играх не были вручены из-за того, что она не следовала fair play. Так что ее комментарии смехотворны», – ранее написала Дюамель, имея в виду ситуацию с допинг-делом Камилы Валиевой на зимних Играх в Пекине.

«Для начала, кто такая Дюамель и кто такая Тутберидзе? Пусть сначала она с этим разберется и потом рот свой открывает.

Странно слышать от нее такие заявления. Обычно такие заявления делают люди, которые мало чего добились», – сказал Жулин.

Меган Дюамель: «Комментарии Тутберидзе смехотворны. На Олимпиаде медали не были вручены из-за того, что она не следовала fair play»

Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?