Роднина об идее Тутберидзе не разыгрывать титулы без россиян: «Нужно говорить не про рейтинги, а про свою форму, когда нас допустят. Остальное – попытка привлечь внимание к себе»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила идею Этери Тутберидзе заморозить рейтинги и не разыгрывать титулы на соревнованиях в отсутствие россиян.

«Самый лучший рейтинг – выходишь и побеждаешь. Нужно говорить не про рейтинги, а про свою форму, когда нас допустят. Нужно готовить хорошие программы, держать спортсменов в форме.

Сейчас российских фигуристок не допускают. Но зачем говорить, если и так понятно, что до конца года их и не допустят. Все остальное – попытка привлечь внимание к себе», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Также Роднина высказалась о канадской фигуристке Меган Дюамель, которая назвала комментарии Тутберидзе «смехотворными».

«Слова Дюамель? Каждый имеет право на свое мнение. И каждый имеет право высказывать его. Обвинение в нечестном спорте? Нужно ждать решение по спортсменке. Сказали, что оно будет принято в конце августа», – отметила трехкратная олимпийская чемпионка.

Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?