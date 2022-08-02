«По Валиевой еще разбирательства не закончены, чтобы делать какие-то выводы и упрекать Тутберидзе». Журова о высказываниях Дюамель

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на слова Меган Дюамель, которая раскритиковала идею Этери Тутберидзе не разыгрывать титулы на соревнованиях без россиян.

«Думаю, когда Этери Тутберидзе говорила про обновление рейтинга, она думала: «А вдруг спортсмены поддержат» – как это сделали теннисисты. Ведь именно в федерации тенниса поддержали инициативу, что лучшие должны соревноваться с лучшими, а раз лучших нет, особенно россиян, то и нечего давать очки на соревнованиях.

И порыв Этери, я думаю, был связан именно с этим, чтобы предложить спортсменам поддержать подобную инициативу. К сожалению, в фигурном катании конкуренция не совсем, видимо, честная, потому что только честные и справедливые спортсмены могут поддержать идею, что если нет лидеров, значит и моя победа не значима настолько, чтобы я радовался этому.

А они, наверное, считают, что раз их нет, то и слава богу – мы займем наиболее высокие места. Но это неправильный спортивный принцип.

Удивляться этому не стоит, потому что, конечно, они будут довольны, что им достанутся очки, первые места, а русских пусть и не будет никогда, потому что они понимают, что конкурировать с Сашей Трусовой или Камилой Валиевой, или с другими спортсменками они не могут, потому что они не умеют так прыгать и так красиво выступать.

К сожалению, именно это движет спортсменами в первую очередь. А по Камиле Валиевой, еще разбирательства (по допинг-делу в отношении фигуристки – Sports.ru) не закончены, чтобы делать какие-то выводы и упрекать Этери», – сказала Журова.

Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане