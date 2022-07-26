Татьяна Тарасова: «На этой неделе собираюсь к группе Буцаевой, потом к Плющенко»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию сообщила, что скоро посетит тренировки групп и .

Ранее она побывала на сборе группы Тутберидзе в Новогорске.

«Я была у Тутберидзе, получила большое удовольствие от тренировки. Больше всего на свете люблю этот процесс тренировочный, когда вижу, как детки работают с заданиями.

Кто из фигуристов больше понравился? Там были маленькие дети, взрослых не было, потому что они были на показательных выступлениях. Фамилии этих маленьких фигуристов пока ни о чем не говорят.

Мы с Этери Георгиевной не говорили на тему отстранения российских спортсменов. Мне кажется, что этот год мы проведем в одиночестве. Большая благодарность всем тренерам, педагогам и в первую очередь Этери Георгиевне за то, что у меня был такой интересный день.

Конечно, я скоро собираюсь посетить и другие группы. На этой неделе собираюсь к группе Виктории Волчковой (Буцаевой), потом к Плющенко», – сказала Тарасова.

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