Татьяна Тарасова: «На этой неделе собираюсь к группе Буцаевой, потом к Плющенко»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России мужское катание женское катание Виктория Буцаева (Волчкова) Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что скоро посетит тренировки групп Виктории Буцаевой и Евгения Плющенко.

Ранее она побывала на сборе группы Тутберидзе в Новогорске.

«Я была у Тутберидзе, получила большое удовольствие от тренировки. Больше всего на свете люблю этот процесс тренировочный, когда вижу, как детки работают с заданиями.

Кто из фигуристов больше понравился? Там были маленькие дети, взрослых не было, потому что они были на показательных выступлениях. Фамилии этих маленьких фигуристов пока ни о чем не говорят.

Мы с Этери Георгиевной не говорили на тему отстранения российских спортсменов. Мне кажется, что этот год мы проведем в одиночестве. Большая благодарность всем тренерам, педагогам и в первую очередь Этери Георгиевне за то, что у меня был такой интересный день.

Конечно, я скоро собираюсь посетить и другие группы. На этой неделе собираюсь к группе Виктории Волчковой (Буцаевой), потом к Плющенко», – сказала Тарасова.

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