Свищев об идее Тутберидзе заморозить рейтинги на международных соревнованиях: «Отстранение наших спортсменов незаконно, поэтому и рейтинги незаконны»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал предложение тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе заморозить рейтинги и не разыгрывать титулы на международных соревнованиях в отсутствие россиян.

«И Этери Тутберидзе, и ее коллег по фигурному катанию, которые поддержали эту идею, можно понять. И, на самом деле, это замечание и предложение совершенно логично и справедливо. Единственное, я хочу добавить, что все это должно быть правомерно не только по отношению к фигуристам, но и к другим видам спорта, потому что россияне считаются сильнейшими во многих видах.

Как можно разыгрывать медали, составлять мировые рейтинги, когда конкурентоспособные спортсмены по искусственным, неправомерным причинам отстранены от соревнований? Это абсолютно несправедливо и нечестно прежде всего по отношению к спортсменам.

Прикрываясь всевозможными лозунгами, в основном, политического характера, что не имеет никакого отношения к спортивной жизни, отстранение наших спортсменов незаконно, поэтому и рейтинги незаконны и нелегитимны.

Поскольку международная федерация и Международный олимпийский комитет обязаны отстаивать интересы спортсменов, то они должны повлиять на эту ситуацию, и это в их силах.

Было бы желание, была бы независимость этих федераций и Международного олимпийского комитета от неких политических и финансовых воротил, то не было бы никаких проблем: ребята бы участвовали, ребята были бы в рейтингах. При добром желании повлиять на эту ситуацию можно и нужно. Вопрос: есть ли это желание?» – сказал Свищев.

Этери Тутберидзе об отстранении россиян: «Считаю, что в отсутствие нас не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы. Это абсурд»