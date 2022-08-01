Трефилов об идее Тутберидзе не разыгрывать титулы без россиян: «Человек, который занимается спортом, мечтает о победах. Таким решением мы можем навредить всем»

Заслуженный тренер России по гандболу прокомментировал предложение тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе не разыгрывать титулы на международных соревнованиях в отсутствие россиян.

«Вы хотите сказать, что я буду выступать на международных соревнованиях и не буду получать какие-то звания? Надо обдумать этот вопрос с федерациями.

В принципе, предложение и решение Тутберидзе правильное. Но, нужно помнить, что человек, который занимается спортом, мечтает о титулах, званиях, победах и признании. Тут мы можем и навредить всем таким решением. В том числе и нашим спортсменам.

Повторюсь, считаю, что такие вопросы нужно обсуждать и не принимать резких решений. Вот такое у меня мнение, врать не буду», – сказал Трефилов.

Этери Тутберидзе об отстранении россиян: «Считаю, что в отсутствие нас не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы. Это абсурд»