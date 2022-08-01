Трефилов об идее Тутберидзе не разыгрывать титулы без россиян: «Человек, который занимается спортом, мечтает о победах. Таким решением мы можем навредить всем»

Теги Евгений Трефилов сборная России Этери Тутберидзе Гандбол

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал предложение тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе не разыгрывать титулы на международных соревнованиях в отсутствие россиян.

«Вы хотите сказать, что я буду выступать на международных соревнованиях и не буду получать какие-то звания? Надо обдумать этот вопрос с федерациями.

В принципе, предложение и решение Тутберидзе правильное. Но, нужно помнить, что человек, который занимается спортом, мечтает о титулах, званиях, победах и признании. Тут мы можем и навредить всем таким решением. В том числе и нашим спортсменам.

Повторюсь, считаю, что такие вопросы нужно обсуждать и не принимать резких решений. Вот такое у меня мнение, врать не буду», – сказал Трефилов.

Этери Тутберидзе об отстранении россиян: «Считаю, что в отсутствие нас не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы. Это абсурд»

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