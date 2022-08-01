Светлана Журова: «Иностранным спортсменам можно сказать: «Мы без россиян соревноваться не хотим»

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что иностранные фигуристы могли бы заявить о нежелании выступать на турнирах без россиян.

Международный союз конькобежцев ( ) отстранил российских спортсменов от международных соревнований.

Тренер Этери Тутберидзе предложила не начислять рейтинг и не разыгрывать титулы на турнирах в отсутствие россиян.

«Вряд ли ISU пойдет на эту меру, но спортсменам обратиться можно, сказать: «Да, мы без россиян соревноваться не хотим».

Дальше все зависит от того, насколько сами спортсмены придерживаются спортивных принципов, не давят ли на них политики. Все же хотят представлять свои страны, за поддержку России могут забанить, тут нужно иметь особую смелость.

Боюсь, что в фигурном катании и конькобежном спорте вряд ли будет как в теннисе, но призвать поддержать, допустить россиян можно», – сказала Журова.