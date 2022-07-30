Тарасова о Загитовой в боксе: «Главное, чтоб Алина не получила по лицу. Только об этом беспокоюсь, а так хорошая идея»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила идею о проведении боксерского боя с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

О возможной организации поединка ранее сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

«Я думаю, что такие бои делаются именно для привлечения внимания. Сам вид спорта появился как очень зрелищное и эмоциональное шоу.

Подобные мероприятия не дискредитирует бокс, а наоборот дает ему популярности. Главное, чтоб Алина не получила по лицу. Только об этом беспокоюсь, а так хорошая идея», – сказала Тарасова.