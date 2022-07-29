Виктория Буцаева: «Будем рады, если Тарасова придет к нам на тренировку. Это даст толчок на будущее»

Российский тренер поделилась ожиданиями от посещения ее группы заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.

«Разговора с Татьяной Анатольевной еще не было, но если она к нам придет, мы будем счастливы.

Татьяна Анатольевна – неотъемлемая часть фигурного катания. Ее комментарии и замечания всегда очень важны. Естественно, мы будем рады, если она придет, этот тренировочный момент, который даст толчок на будущее.

У нас обычный тренировочный процесс, мы готовимся к сезону. Просто Татьяна Анатольевна посетит тренировку и посмотрит, сделает какие-то свои замечания, потому что сезон еще только начинается, есть время что-то подправить», – сказала Буцаева.

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