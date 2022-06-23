Боброва о повышении возрастного ценза: «В Америке раньше были 15-летние Липински и Хьюз. Что-то никто не чесался по этому поводу»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«Все говорят, что вроде нет никакой подоплеки политической в этом. Но проблема в том, что в основном сейчас, получается, страдает именно Россия. Ни у кого таких проблем нет.

Сейчас и в Америке нет этих молодых, которые раньше были. Две чемпионки были там 15-летние: Тара Липински и Сара Хьюз. Что-то никто тогда не чесался по этому поводу, правда, и четверных тогда не было, но неважно. Сейчас все начали переживать.

Я так понимаю, сейчас два основных критерия поднятия возраста. Первый: массово пошли 15-летние девочки, и вроде как смешалось на женское и не женское одиночное катание, а нам нужно якобы именно женское. Поэтому вы идите по юниоркам еще катайтесь, а мы будем смотреть на прекрасных женщин в одиночном катании.

Второй: все беспокоятся за здоровье спортсменов. По их мнению, четверных прыжков почему-то станет меньше. Мне кажется, наоборот. В том плане, что 14-15-летние девочки, которые запрыгают четверные, будут всеми мыслимыми и немыслимыми силами удерживать эти четверные в 17 лет, а это очень тяжело.

Нужно вырасти как Анечка Щербакова или Саша Трусова, которые в 17 лет очень маленькие, худенькие, быстрые и резкие, что позволяет им в таком возрасте делать эти прыжки. И тоже вопрос, не каждая девочка сможет так додержать себя до 17 лет. У нас есть пубертат, который как раз падает нам на голову в 16-17 лет. Это удерживается другими способами, не дай бог никому.

Я не то что за или против. У меня как не было мнения два года назад, так у меня его и нет. С одной стороны, будет интересно смотреть на женское одиночное катание, именно на зрелых девушек после 17 лет. Но, с другой стороны, какой интерес вызывали наши девочки, которые катались в 15 лет и делали по пять четверных в программе!» – сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

Почему в поднятии ценза до 17 лет нет ничего трагичного – ни для фигурного катания, ни для России

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