Трусова о возможном участии в турнире по прыжкам в воду: «Это очень страшно. Я могу только с трех метров «солдатиком». Если они захотят такое смотреть»

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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о предложении выступить на турнире по прыжкам в воду. 

– Вы принимали участие в турнире по легкой атлетике, прыгали в длину. Это же очень сложно, нужно себя готовить, чтобы не получить травму.

– Я не готовилась. Пришла, меня научили минут за 30. Я попробовала. Считаю, что тело достаточно готово, когда занимаешься другим видом спорта. Я прыгала безопасно.

– Получается, что вы уникальный атлет, который готов принять любой вызов и попробовать себя в другом виде спорта.

– Да, мне нравится это. Видела еще предложение прыжки в воду попробовать – это очень страшно. Я могу только с трех метров «солдатиком». Если они захотят такое смотреть, – сказала фигуристка.

Ранее глава Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин сообщил о возможном приглашении Трусовой на один из турниров.

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