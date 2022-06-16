Шевцова о переходе Трусовой к Плющенко в 2020 году: «Любое изменение – это движение вперед. Если бы она не перешла, то держала бы в голове, что что-то не сделала, но хотела»

Первый тренер Александры Трусовой Ольга Шевцова поделилась мнением о переходе фигуристки в группу Евгения Плющенко в 2020 году.

В 2021-м Трусова вернулась к Этери Тутберидзе.

– Переход на год к Евгению Викторовичу пошел ей на пользу?

– Наверное, пошел. Любое изменение – это движение вперед. Я думаю, что это пошло на пользу. Раскрепостилась? Наверное, она же взрослеет.

Любое изменение, даже в плохую сторону… Она же сделала выводы, куда ей вернуться, а если бы она не перешла, то все то время держала бы в голове, что что-то она не сделала в своей жизни, но хотела.

Она перешла – получила какой-то опыт и сделала выводы для себя, вернулась – опять сделала выводы. Сейчас, я думаю, что она опять думает, чем бы ей заняться: в длину прыгать или в высоту, ха-ха, – ответила Шевцова.

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