«Трусова умеет выполнять данные ей указания – а указание было в том, чтобы просто попасть на планку». Привалова об участии фигуристки в турнире по прыжкам в длину

Исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова оценила участие фигуристки Александры Трусовой в турнире по прыжкам в длину в Москве.

9 июня Трусова выступила на соревнованиях в рамках Недели легкой атлетики. В лучшей из попыток она прыгнула на 4,19 м.

– Она медийная персона и решила поддержать российскую легкую атлетику. Тем более ей нравится прыгать. Она никогда не занималась прыжками в длину и не пробовала. Вся специфика прыжков в фигурном катании подразумевает совсем другое отталкивание, плюс еще и обороты есть.

Тем не менее она, понимая, что она ни разу этого не делала и могла выглядеть в глазах профессионалов не слишком убедительно, все же пошла на это. И я очень ей благодарна, потому что она привлекла внимание и большого количества поклонников фигурного катания, которые стали смотреть легкую атлетику.

– Возле дорожки рядом с Сашей был Евгений Тер-Аванесов. Насколько ей помогли наставления специалиста?

– Трусова умеет выполнять данные ей указания – а указание было в том, чтобы просто попасть на планку. Другого за 20 минут сделать было невозможно – как объяснить технические нюансы, которые люди годами отрабатывают? Как она научилась отталкиваться, так и отталкивалась. Но от попытки к попытке она прибавляла.

И если бы она несколько месяцев потренировалась, результат был бы совсем другой. А так – она пришла, чуть размялась, чтобы не травмироваться, ей поставили точку разбега. Ее не пытались научить приземляться – вы видели, она приземлялась почти на прямые ноги. Это тоже специфика фигурного катания: там нельзя падать.

А в прыжках в длину – наоборот: выкидываешь ноги и следом приземляешься. Но то, что ей сказали, она четко выполняла. У нее есть глазомер, умение анализировать. Казалось бы, хрупкая девушка, с длинными рыжими волосами. Но она умеет концентрироваться, – отметила Привалова.

«Я не умею прыгать! Песок все время в ботинки попадал». Саша Трусова в новом спорте – и мы это увидели