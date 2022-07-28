Прыгун в воду Бондарь: «С трех метров Трусова больше винтов выкрутит, чем мы»

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Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Руслан Терновой оценили перспективы фигуристки Александры Трусовой в прыжках в воду.

«Гимнастика, фигурное катание, это чем-то похоже… Но если придет в бассейн, ей будет нелегко. Но нужно пока страх побороть», – сказал Терновой.

«С трех метров она больше винтов выкрутит, чем мы», – отметил Бондарь.

«Можно даже в коньках, если честно», – добавил Терновой.

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