Прыгун в воду Бондарь: «С трех метров Трусова больше винтов выкрутит, чем мы»

Российские прыгуны в воду и Руслан Терновой оценили перспективы фигуристки Александры Трусовой в прыжках в воду.

«Гимнастика, фигурное катание, это чем-то похоже… Но если придет в бассейн, ей будет нелегко. Но нужно пока страх побороть», – сказал Терновой.

«С трех метров она больше винтов выкрутит, чем мы», – отметил Бондарь.

«Можно даже в коньках, если честно», – добавил Терновой.

Александру Трусову могут пригласить на турнир по прыжкам в воду: «Мы полностью открыты для интересных коллабораций»