Александру Трусову могут пригласить на турнир по прыжкам в воду: «Мы полностью открыты для интересных коллабораций»

Серебряный призер Пекина-2022 в фигурном катании Александра Трусова может получить приглашение на турнир по прыжкам в воду.

Об этом сообщил глава Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин.

«В наш вид спорта приходят из прыжков на батуте, из спортивной гимнастики. Так что двери открыты.

Ну а если говорить серьезно, пригласить Александру попробовать сделать прыжок на одном из наших турниров – почему нет? Мы полностью открыты для интересных коллабораций», – сказал Дружинин.

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